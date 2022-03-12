С помощью деревьев можно отчистить загрязненные микропластиком почвы

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12 марта 2022, 13:00

Фото: pixabay.com

Недавние исследования, проведенные впервые группой из IGB и Немецкого исследовательского центра наук о Земле (GFZ) показали, что березы поглощают микропластик через свои корни во время фазы роста.

Исследователи отмечают, что почвы во много раз более загрязнены микропластиком, чем океаны, об этом сообщает «igb-berlin.de».

Березы (Betula pendula Roth.) уже использовались для восстановления загрязненных земель, потому что они изолируют и хранят промышленные загрязнители и тяжелые металлы в своих тканях, что впоследствии позволяет колонизировать микробные сообщества, которые разрушают полиароматические углеводороды. Корни этого вида деревьев растут близко к поверхности почвы, где, как было показано, загрязнение микропластиком является самым высоким, что делает их хорошим выбором для исследования.

Немецкие ученые из Института пресноводной экологии и рыболовства имени Лейбница провели эксперимент, в ходе которого смочили флуоресцентным красителем частицы микропластика размером от 5 до 50 микрометров и добавили их в емкости с грунтом. Туда же ученые поместили саженцы березы повислой.

Спустя пять месяцев они изучили подросшие растения с помощью микроскопа и обнаружили, что их корневая система впитала в себя от 5 до 17 процентов микрочастиц.

В дальнейшем предстоит выяснить эффективность данного вида деревьев в поглощении микропластика, и влияние его на здоровье и продолжительность жизни дерева. Если эксперимент окажется удачным, то отчистку земли от загрязнения могут начать с высадки деревьев.

Уже научно доказано, что деревья участвуют и в отчистке планеты от выбросов СО2.

На первом месте оказалась осина. Гектар таких деревьев избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа в год. Второе место в рейтинге занимает берёза с поглощением 3,3 тонны на гектар леса, на почётном третьем месте дуб с поглощением 3,2 тонны в год на гектар леса.

Хвойные леса, как оказалось, уступают лиственным в плане фильтрации воздуха. Так, например гектар сосен способен поглотить за год 2,4 тонны CO₂, елей и кедров — всего 2 и 1,8 тонны.

Ну это ещё не все, как пишет «Лента.ру» в Шотландии решили использовать деревья для борьбы с последствиями глобального потепления. Летом вода в реках страны становится слишком горячей для дикого атлантического лосося, но только 35 процентов водоемов окружены достаточным для защиты рыбы от перегрева количеством деревьев. Последние исследования показали, что лосось погибает при нагреве воды от 18 до 20 градусов тепла и не доходит до мест своих нерестилищ.

Шотландцы посадили 250 тысяч молодых деревьев вдоль притоков густонаселенной лососем реки Ди, чтобы помочь выжить обитателям воды.