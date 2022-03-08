ООН приняла резолюцию о запрете пластикового загрязнения окружающей среды

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8 марта 2022, 15:15

Фото: Соцсети

Ассамблея Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заседающая в кенийской столице Найроби с 28 февраля по 2 марта выработала резолюцию, которая ставит цель запретить в течение ближайших нескольких лет загрязнение окружающей среды пластиком и его отходами.

Скоро будет создан межправительственный комитет, а к 2024 он подготовит договор о запрете пластика (резолюция и договор — разные вещи: договор обязывает действовать, а резолюция нет), сообщает ТАСС.

Только 9% пластиковых отходов перерабатывается. Его трудно перерабатывать, он медленно разлагается, и загрязняет окружающую среду.

Президент ассамблеи Программы ООН по окружающей среде Эспен Барт Эйде назвал такой шаг историческим.