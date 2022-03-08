В Великобритании для сокращения пластиковой упаковки «долгоиграющие» товары будут отпускать на развес и развозить по домам

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 марта 2022, 14:19

Фото: pixabay.com

По данным Greenpeace, в Великобритании ежегодно продается 56,5 млрд единиц одноразовой пластиковой упаковки из них около 99% пластиковой упаковки изготовлено из ископаемого топлива.

В Британии начнут развозить по домам разливные и развесные продукты: макароны, крупу, моющие средства. Никакого дефицита — это нужно, чтобы сократить количество упаковки, сообщает «Тhe guardian».

Идею поддержали несколько крупных компаний. Они решили отказаться от упаковки и в магазинах тоже: можно будет прийти со своим пакетом, контейнером или бутылкой и взять все необходимое.

Объединенные усилия с общей целью сокращения одноразовой пластиковой упаковки, приведут к быстрому результату и предоставляют нам возможность сделать шаг вперед по снижению пластикового загрязнения.