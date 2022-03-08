МЧС: В республики Тыва произошло землетрясение магнитудой 4,5

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8 марта 2022, 13:02

Фото: pixabay.com

По данным Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья, 08 марта 2022 года, в 08 часа 48 минут по местному времени на территории Монгун-Тайгинского района Республики Тыва в 22 км северо-восточнее с. Мугур-Аксы было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,5.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Предыдущее сейсмическое событие в Тыве 11 февраля 2022 года в Тоджинском кожууне. Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 6,5 балла. Магнитуда землетрясения составила 5,1 балла.

Эпицентр находился примерно в 170 километрах от города Кызыл.