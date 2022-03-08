Ученые придумали, как эффективно производить экологически чистое топливо из СО2

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8 марта 2022, 12:36

Фото: pixabay.com

Исследователи из Кембриджского университета разработали эффективную концепцию превращения углекислого газа в чистое, устойчивое топливо без каких-либо нежелательных побочных продуктов или отходов, сообщает «ScienceDaily».

Они использовали ферменты бактерий вместо золота в качестве катализаторов и изменили для них среду, в которой идет реакция – и производительность выросла в 18 раз.

Разработанное Кембриджем доказательство концепции опирается на ферменты, выделенные из бактерий, для питания химических реакций, которые преобразуют CO2 в топливо, процесс, называемый электролизом. Ферменты более эффективны, чем другие катализаторы, такие как золото, но они очень чувствительны к местной химической среде. Если местная среда не совсем правильная, ферменты распадаются, и химические реакции происходят медленно.

«Ферменты развивались в течение миллионов лет, чтобы быть чрезвычайно эффективными и селективными, и они отлично подходят для производства топлива, потому что нет никаких нежелательных побочных продуктов», - сказала доктор Эстер Эдвардс Мур из Кембриджского отдела химии Юсуфа Хамида, первый автор статьи PNAS. «Однако чувствительность к ферментам создает другой набор проблем. Наш метод учитывает эту чувствительность, так что местная среда настраивается в соответствии с идеальными условиями работы фермента».

Получилось топливо без побочных продуктов и с минимальными потерями энергии. Теперь им предстоит понять, как забирать СО2 для реакции прямо из воздуха.