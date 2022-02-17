WWF: 17 февраля – день дикого северного оленя в России

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17 февраля 2022, 15:06

Фото: pixabay.com

С 17 февраля 2015 года дикий северный олень был занесён в Красную книгу Архангельской области. А с 2020 года его включили в Красную книгу Российской Федерации, сообщает WWF России.

Особенность северных оленей в их рогах, где рогатые не только самцы, но и самки. Все рога имеют свою уникальную форму и никогда не повторяются.

Оленям в суровых условиях северной зимы очень сложно добыть пищу, поскольку она находится глубоко под снегом, нередко самцы посягают на добычу самок. Но из-за того, что самцы сбрасывают рога намного раньше (к началу зимы) – они не могут противостоять рогатым самкам.

Потомство рождается очень выносливым, всего через несколько часов оленёнок уже способен преодолевать расстояния в несколько километров.

По исследованиям учёных было доказано, что северный олень ровесник мамонта и пережил ледниковый период приспособляясь к изменению климата в течение многих тысячелетий.

Человек за последние 100 лет сократил численность оленей настолько, что вид оказался на грани полного исчезновения. Сейчас в России действует несколько программ по сохранению этого уникального вида, но все не так просто.

Динамика численности дикого северного оленя таймырской (тундряной) популяции имеет ярко выраженную отрицательную динамику: в 2009 году - 485 тыс. особей; 2014 году - 417 тыс. особей; 2021 год - 241,6 тыс. особей.