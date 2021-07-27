Общероссийский народный фронт опубликовал топ пятерку городов по раздельному сбору мусора

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27 июля 2021, 11:58

Фото: Соцсети

По данным Института водных проблем РАН на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается. Поэтому в рамках национального проекта «Экология» в регионах идет проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)».

Несмотря на стремление перейти в перспективе на 100% переработку отходов, для большинства субъектов РФ фактическое значение данного показателя минимальное. По подсчетам экспертов Минприроды в России ежегодно образуется 40 млн. тонн ТКО.

Департамент Москвы опубликовал рейтинг городов, который основан на народном мониторинге внедрения раздельного сбора отходов и состояния 106,5 тысяч мусорных контейнерных площадках по всей России, Общероссийским народным фронтом.

В пятёрку самых продвинутых регионов по объёмам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Москва, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области.

Новостные агентства сообщают, что по итогам первого полугодия 2021 года доля твёрдых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7%, утилизируемых - 28,1%, и 71,9% направляется на захоронение.

Ученые считают, что данная проблема может быть полностью решена, когда мощности мусороперерабатывающих предприятий приблизятся к объемам образующихся отходов.

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