Росводоресурсы потратили на субботники около 1 миллиарда рублей и это явная коррупция

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23 июня 2021, 19:42

Фото: соцсети

Руководство Росводресурсов в течение короткого временного периода умудрилось потратить на субботники свыше 200 миллионов рублей чистоганом. Об этом, не без сарказма, вещает портал «Зеленый змий».

Здесь речь идёт даже не о банальной коррупции. На работы привлекают простаков- волонтёров, которые трудятся за право получить футболку с соответствующим изображением и бравурной надписью, чепчик (на Западе его называют бейсболкой) с соответствующей символикой и грамоту, которую можно поместить в рамочку и повесить на стенку. Тем временем функционеры от Росводресурсов осваивают немалые деньги, отпущенные на реализацию экологических программ, здесь уже попахивает казнокрадством и мошенничеством.

По данным портала «Зелёный змий» через различные, весьма уважаемые организации, в том числе и лидирующие на медиарынке России издательства, Росводресурсы прокачивают десятки и сотни миллионов рублей бюджетных денег. Не буду называть эти организации, поскольку по ним нет еще судебных решений, а что касается крупного издания - для прессы выставление своих конкурентов в черном виде выглядит некорректно.

Во всяком случае, Следственному комитету здесь есть над чем поработать, поскольку в реальности из бюджета утекают огромные финансы благодаря деятельности руководства Росводресурсов и ФГБУ «Центр развития ВХК». По данным портала «Зелёный змий» сумма хищений зашкаливает за один миллиард рублей. К сожалению, мы не можем дать более подробную информацию, нас ограничивают в этот законы о СМИ.

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