С начала апреля родители петербургских школьников смогут записать ребёнка в первый класс

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

С некоторых пор для поступления в каждую из школ необходимо подавать отдельное заявление.

С первого апреля жители Санкт-Петербурга смогут подать заявление на поступление ребёнка в первый класс, сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Первый этап приёма заявок будет длиться до конца июня. В первую очередь в первый класс будут принимать детей, у которых есть льготы в том учебном заведении, которое закреплено за местом регистрации.

Второй этап стартует шестого июля и продлится до момента, когда в школах закончатся свободные места. В Комитете по информатизации и связи сообщили, что второй этап приёма заявлений закончится пятого сентября. На втором этапе принимаются заявки на поступление в первый класс от семей, которые не проживают на закрепленной территории. Проще говоря, можно будет подать заявление в любую школу.

Если родители планируют подавать несколько заявлений в разные школы, то для каждого учебного заведения понадобится отдельное такое заявление.