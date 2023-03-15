В Госдуму направлен запрос по разработке регламента уведомления пациентки о беременности

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Источник: RT

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой разработки регламента уведомления пациентки о беременности. Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной имеется в распоряжении RT.



По её мнению, целесообразно, чтобы при подтверждении беременности акушер-гинеколог женской консультации «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал бы пациентке сохранить её.

Собеседница RT подчеркнула, что при этом врач обязан рассказать пациентке о всех мерах поддержки как со стороны государства с момента ранней постановки на учёт беременности, так и со стороны общественных некоммерческих организаций.

«В этой связи прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу и рассмотреть вопрос об инициировании разработки рекомендаций (регламента) по сообщению пациентке о беременности», — говорится в тексте обращения.





