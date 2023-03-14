Ушел из жизни народный артист Удмуртии Геннадий Городилов

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Фото: vk.com театра оперы и балета Удмуртской Республики

С 1968 года работал ведущим солистом Музыкального театра, а после — Удмуртского театра оперы и балета.

Родился 27 августа 1946 года. Окончил музыкальное училище при Консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова в Ленинграде.

53 года жизни отдал любимому театру, исполнил более 100 ролей, на его творчестве выросли тысячи любителей театрального искусства Удмуртии.

- Геннадий Городилов был блестящим, элегантным, остроумным, великолепным в бесконечной смене костюмов и ролей. На сцене он создал целую галерею замечательных комических образов — папаша Дулиттл, Пеликан, Мориц, Попандопуло… А сколько поколений детей аплодировали его персонажам в «Золушке», «Летучем корабле» и «Буратино!» - написал на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Прощание с Геннадием Александровичем Городиловым состоится 16 марта (четверг) в 10:00 в Похоронном доме «Вознесение» по адресу г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/3.