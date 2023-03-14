Петербуржцев будут штрафовать за прогулки по льду

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Запрет относится к прогулкам по льду водоемов, если горожан поймают на «экстремальном деле», им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

С 15 марта жителей Санкт-Петербурга будут штрафовать, если они выйдут на лед расположенных в черте города водоемов. Об этом сообщает Нева.Тудей.

Запрет вводится на фоне принятия правительством города постановления, в котором установлен запрет на выход на ледовое покрытие водных объектов в Петербурге.

Как отметили в свою очередь в МЧС, прогулки по льду в весенний сезон могут закончиться катастрофой – человек может провалиться в холодную воду и погибнуть от переохлаждения, либо вовсе утонуть. Чтобы не допустить таких происшествий, власти города решили привлекать к ответственности «экстремалов». Ловить «нарушителей» будут спасатели, которые усилят рейды по акватории.

Тех, кто все же решится выйти на лед, привлекут к административной ответственности – штрафу в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Жителей Северной столицы России призвали бережно относиться к своей жизни и не идти на необоснованные риски, выходя на таящий лед.