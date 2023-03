14 марта родилась группа «Металлика» и умерло величие КПСС

Аргументы Недели → Общество 13+

Metallica — одна из самых влиятельных и успешных хэви-метал групп в истории. Основанная в 1981 году вокалистом/гитаристом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом, Metallica стала одной из определяющих сил жанра.

В первый состав «metallica» также входили ведущий гитарист Дэйв Мустейн и бас-гитарист Рон Макговни. Первый концерт Metallica состоялся 14 марта 1982 года в Radio City Music Hall в Анахайме, Калифорния. На этом историческом концерте прозвучало множество классических песен Metallica, таких как «Hit the lights», «Jump in the fire» и «Seek & destroy». Это также было первое выступление Мустейна с Metallica, хотя вскоре после этого он ушел из-за творческих разногласий с Хетфилдом.

Лучшие песни Metallica стали классикой в своем роде, начиная от жестких трэш-гимнов «Master of puppets» и «One» до более мелодичных композиций «Nothing else matters» и «The unforgiven». Эти песни признаны одними из самых знаковых композиций, когда-либо написанных в металлической музыке. В 1991 году «Metallica» вошла в историю, став одной из первых крупных западных рок-групп, которая дала полноценный концерт за так называемым «железным занавесом». Несмотря на запрет советских властей на радио и концерты, тысячи людей собрались на это знаменательное событие на аэродроме Тушино под Москвой. Группа исполнила 18 песен, включая несколько классических хитов из своего каталога, а также два новых трека с нового альбома «Metallica: Black album». Это историческое выступление стало важной вехой как для группы Metallica, так и для хэви-метал музыки в целом. И по сей день Metallica остается одним из самых громких имен в хэви-метал музыке во всем мире благодаря своим запоминающимся выступлениям на протяжении всей своей долгой карьеры, нестареющему написанию песен и готовности идти на риск. С более чем 120 миллионами проданных альбомов по всему миру, очевидно, что эта легендарная группа оставила неизгладимый след в популярной культуре, который сохранится на многие поколения вперед.

В тот же день в 1991 году в СССР коммунистическая партия была лишена руководящей роли в стране – из Конституции была удалена статья №6.

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) была образована в 1912 году как Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Она была создана для представления интересов рабочих и крестьян в революционном движении против царя Николая II. В 1903 году РСДРП раскололась на две фракции, одна из которых стала известна как большевики во главе с Владимиром Лениным. Большевики захватили власть во время Октябрьской революции 1917 года и основали Союз Советских Социалистических Республик (СССР) в 1922 году.

КПСС приняла марксизм-ленинизм в качестве своей официальной идеологии, которая подчеркивала централизованную командную экономику под сильным государственным контролем. Она выступала за коллективизацию и национализацию промышленности, ресурсов, земельной собственности и рабочей силы с целью создания социалистического общества. КПСС также отстаивала такие коммунистические принципы, как интернационализм, атеизм, солидарность между трудящимися всего мира и противостояние империализму.

В 1989 году политика гласности (открытости) Михаила Горбачева начала брать верх в советском обществе, что привело к гражданским беспорядкам по всей Восточной Европе и в конечном итоге это вынудило Горбачева покинуть свой пост в 1991 году. Вместе с его отставкой была внесена поправка в статью 6, которая формально исключала ее из конституции СССР. Эта поправка гласила, что ни одна политическая партия не должна обладать исключительной властью или привилегиями по отношению к любой другой политической партии или институту в СССР; это привело к тому, что другие политические партии, кроме коммунистической, были допущены в советское правительство впервые после большевистской революции 1917 года.