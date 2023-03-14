Сегодня День безобразно хорошего настроения

Аргументы Недели → Общество 13+

И это не когда кому-то хочется дать в морду как многие, наверное, подумали. Это когда так хорошо, что лучше некуда.

14 марта именно такой день – День безобразно хорошего настроения. Настроения, когда человека распирает от радости и он не может спокойно ни сидеть, ни ходить: ему нужно подпрыгивать, суетиться и веселить всех подряд. Есть даже такая характеристика этому дню – «кричаще хорошее настроение». В различных словарях есть и другие определения.

История праздника этого связана с подмеченной особенностью безудержного веселья, свойственного людям в моменты эйфории. И решено было выбрать день, когда вести себя вызывающе весело разрешено официально. Так что не удивляйтесь, если на улице вам встретится кто-то безбашенный. И не торопитесь подозревать его в чем-то плохом – ему просто хорошо.