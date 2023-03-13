Снос застроек Нарвской заставы в Петербурге перенесли на 2029 год

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Депутаты ЗакСобрания Северной столицы РФ отклонили предложение о сохранении зданий в указанном районе, но согласились отсрочить их снос.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отсрочили снос малоэтажной застройки в районе Нарвской заставы до 2029 года.

Предложение о переносе возможности сноса зданий Нарвской заставы до 2029 года одобрило большинство чиновников, однако они отклонили предложение о том, чтобы сохранить более 160 домов на указанной территории, а также защитить склады Кокоревых на Лиговском проспекте, в состав которых входят 20 исторических зданий.

Такой срок переноса строительных работ в районе связан с тем, что как раз в 2029 году истекает время действия программы о развитии застроенных территорий.

Напомним, что «расчистить» район Нарвской заставы планируют в рамках реновации. Там намерены построить многоэтажные дома.