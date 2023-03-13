Промысловое судно «Механик Маслак» проходит Суэцкий канал

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Траулер «Механик Маслак» проходит Суэцкий канал, сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Отмечается, что промысловое судно возьмёт курс до Пусана в Южной Корее. В первой половине апреля траулер прибудет в Сахалин.

Там будут проводиться промысловые испытания судна. Добавим, что «Механик Маслак» был построен корабелами Адмиралтейских верфей. Это рыбопромысловое судно, в котором используют технологии для как можно более бережного обращения с биоресурсами. Экипаж траулера должен будет запустить промылсовое оборудование и рыбообрабатывающий цех.