Петербургские реставраторы в апреле покажут проект восстановления Триумфальной арки в Сирии

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Специалисты работают над проектом в удалённом формате из-за риска терактов в Пальмире.

Специалисты Северной столицы в апреле планируют показать проект восстановления Триумфальной арки в сирийской Пальмире, сообщает Нева.Тудей.

Реставраторы из Санкт-Петербурга работают над проектами восстановления в онлайн-формате из-за высокого риска террористической угрозы.

Координаторами реставрации ряда разрушенных объектов в Сирии выступает Институт истории материальной культуры РАН. Учреждение заключило договор о реставрации Триумфальной арки в марте 2022 года. Осенью прошлого года были звершены археологические раскопки. Кроме того, в реставрационном проекте принимает участие Эрмитаж, а также архитектурные мастерские Максима Атаянца и "Студия 44".

Отметим, что Триумфальная арка в Пальмире является одним из самых узнаваемых объектов в Сирии. Она была создана в 193-211 годы нашей эры, в 30-е годы ХХ века арку укрепили железобетонными деталями. В 2015 году террористы частично разрушили объект культурного наследия.