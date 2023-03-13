Туристам предлагают туры на летний сезон в Петербург всего за четыре тысячи рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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В этом году путешественникам представят более 80 предложений, которые помогут им провести отдых своей мечты в Северной столице России.

Туроператор «Невские сезоны» представил новые туры в Санкт-Петербург на летний сезон-2023. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Выбор экскурсионных программ очень большой: их почти 80, а стоимость – очень демократичная. Двухдневный тур в Северную столицу с проживанием обойдется всего от 4150 рублей на одного человека», - говорится в сообщении.

Напомним, что летний сезон в Северной столице России неофициально начинается с открытия знаменитых фонтанов в Петергофе. Они начинают работать в середине апреля.

Туроператор сообщил, что туристам выгоднее приобрести организованные туры, чем самостоятельно путешествовать. На сегодняшний день для бронирований представлено около 80 экскурсионных программ (туры от 2 до 12 дней). В гостиничной базе туроператора – 32 отеля в историческом центре города (от 3* до 5*). Никаких ограничений по заездам нет. Они возможны в любой день недели.

Стоимость программ – весьма доступная. Так, двухдневный тур в Петербург с проживанием в двухместном номере стоит от 4150 р. на одного человека. Согласно статистике, наиболее популярны туры в Северную столицу РФ на 4 и 5 дней.

Туристам также указали на то, что поездка в город может быть не обязательно с проживанием в самом Санкт-Петербурге: можно разместиться в Ленобласти или попутешествовать по ней.