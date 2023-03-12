Петербургские сугробы в марте оказались выше зимних

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За прошедшие сутки выпало 30% от месячной нормы осадков.

Несмотря на календарный март в Санкт-Петербурге выпала месячная норма осадков. Таких больших сугробы не было за всю зиму, сообщает Neva.today со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леусова.

Утром, 12 марта, высота снежного покрова в Северной столице России достигла 32 сантиметров. Последний максимум снега составлял 29 сантиметров и был зафиксирован 9 марта.

Отмечается, что за день в Петербурге выпало 30 процентов от месячной нормы осадков. Снегопад и метели продолжаются уже вторые сутки.