В Петербурге хирурги впервые провели операцию по установке челюсти, напечатанной на 3D-принтере

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

После установки трансплантата врачам предстоит вживить в него зубы.

Хирурги Мариинской больницы в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию для молодого пациента по установке челюсти с «нуля». Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 20-летний парень страдал от врожденного дефекта, из-за которого у него во рту отсутствовало место, из которого должны расти зубы. Врачи из Мариинской больницы взялись за его случай.

Для начала они спроектировали и распечатали будущую челюсть на 3D-принтере. Необходимые костные и мягкие ткани медики взяли с голени парня, применив при этом методику микрососудистой хирургии, что позволило включить трансплантат в общий кровоток. Теперь перед хирургами стоит задача по вставке зубов в ротовую полость.

В самой операции были задействованы две бригады врачей, в том числе челюстно-лицевой хирург, онколог Борис Новосёлов, работа медиков длилась около 10 часов.