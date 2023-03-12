Подъезды к Крестовскому острову перекроют 12 марта

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Причиной этому является футбольный матч между «Зенитом» и «Химками».

Сегодня, 12 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» пройдет встреча футбольных клубов «Зенит» и «Химки», из-за чего подъезды на Крестовский остров будут перекрыты, сообщили в Комитете по транспорту Северной столицы.

Для автомобильного транспорта закрыты Крестовский проспект, улицы Савиной и Яхтенная, набережные Мартынова и Гребного канала, а также Большой Петровский мост. Ограничение проезда началось сегодня в полночь, откроют путь только 13 марта.

С 13:30 до 18:00 действует запрет на въезд по Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома № 1 по Кемской улице к Морскому проспекту и движение по набережной Мартынова от Рюхиной до набережной Гребного канала, по Велосипедной аллее от Северной дороги. А с 16:30 до 18:00 въезд запретят по Яхтенной улице от Савушкина до Яхтенного моста, по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы.

С 00:00 до 23:59 запрещена остановка транспорта по Северной и Южной дорогам, Бодрову переулку, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морскому проспекту от Динамовской до Рюхиной улицы, Крестовскому проспекту от Спортивной до Южной дороги, а также по Яхтенной улице от Савушкина до Яхтенного моста и нечетной стороне улицы Савиной.