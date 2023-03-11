На реконструкцию промзоны «Ржевка» в Петербурге выделят почти 700 млн рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Специалисты должны провести ремонт дорог, канализации, а также установить уличные фонари и озеленить территорию.

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на участие в конкурсе по строительству объекта транспортной инфраструктуры и сопутствующих инженерных сетей в промзоне «Ржевка». Об этом сообщает АБН.

Конкурс проводит госучреждение «Дирекция по сопровождению промышленных проектов» совместно с комитетом по госзаказу Северной столицы РФ. Всего на строительство инфраструктуры в указанном районе планируют выделить 693,8 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы на улице Коммуны на участке от Бокситогорской до продолжения проспекта Маршала Блюхера. На этом отрезке специалисты сделают ремонт дорожного покрытия, организуют уличное освещение, нанесут дорожную разметку, а также проведут наружные сети водоотведения. Помимо этого, контракт предполагает установку шпунтового ограждения и озеленения территории.

Выполнить все работы необходимо в срок до 31 октября 2025 года.