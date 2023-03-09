Петербург может получить в бюджет до 500 миллионов до конца года

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С гостей столицы планируют брать по сто рублей за каждый проведённый в гостинице Северной столицы день.

Казна Северной столицы пополнится примерно 400-500 миллионов рублей, если законопроект о курортном сборе с туристов будет принят. Об этом пишет Нева.Тудей.

Отмечается, что в этом случае бюджет Санкт-Петербурга превысит показатель в один триллион рублей. Согласно законопроекту, который был одобрен петербургскими депутатами несколькими днями ранее, с каждого туриста будут брать по сто рублей за сутки каждые сутки проживания в отеле. Если члены Заксобрания Северной столицы и губернатор поддержат проект, то эксперимент по взиманию сбора начнут с первого августа этого года.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин считает, что такое нововведение может привести к имиджевым потерям гостиниц. Дело в том, что курортный сбор будут платить только гости отелей. Об апартаментах в законопроекте речи не идёт.