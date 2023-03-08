Приморский и Выборгский районы неожиданно остались без света

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Отключение электричества произошло в ночь на 8 марта.

В ночь на 8 марта жители Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились в управляющие компании с жалобами на массовое отключение электроэнергии в домах.

Выяснилось, что без света ночью остались горожане, проживающие на участке от станции метрополитена «Черная речка» до «Старой деревни» в Приморском районе. В Выборгском районе также наблюдались проблемы со светом, но у меньшего количества жителей города на Неве.

В «Россети Ленэнерго» рассказали, что в Выборгском районе была повреждена линия электропередач 6 киловольт. Она была оперативно восстановлена. Но петербуржцам в Приморском районе пришлось терпеть дольше. Уже на следующие сутки, в 00:25 8 марта, специалистам удалось восстановить электроснабжение всех потребителей.