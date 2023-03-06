Скончался заслуженный профессор Казанского федерального университета Алтер Литвин

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В возрасте 91 года скончался ученый из Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Литвин скончался в понедельник 6 марта. Прощание с профессором пройдет на местном Арском кладбище 7 марта в 12:00.

Он работал в казанских вузах больше 50 лет. С 1962 по 1979 годы Литвин трудился в Казанском государственном педагогическом институте, после этого до 1985 года – в Казанском химико-технологическом институте, а с 1985 по 2013 годы – в КФУ, который тогда назывался Казанский государственный университет.

В 2006 году Литвин получил почетное звание заслуженного профессора КГУ. В 1990-е годы он читал лекции в США, Израиле и Германии. Также на его счету несколько сотен научных трудов, полсотни монографий, учебных пособий и сборников документов.