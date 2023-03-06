Более 80 медиков в Петербурге умерли за весь период пандемии коронавируса

Известно, что заболевшим и семьям погибших выплатили компенсации на общую сумму 11 млрд рублей.
За три года с начала пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге при исполнении служебных обязанностей от вируса скончались более 80 медиков. Об этом рассказал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передают СМИ.
Он отметил, что вследствие заражения коронавирусом на рабочем месте умер 81 медработник. Причем число летальных случаев среди работников медицинской сферы, которые заболели ковидом вне больниц и госпиталей, несколько больше.
Чиновник добавил, что заболевшим и семьям погибших выплатили 11 млрд рублей из регионального бюджета.
Всего в Северной столице России с начала пандемии переболело коронавирусом более 1,8 млн жителей. Смертность питерцев за три года составила около 1,97% от общего числа зараженных.
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