Адам Крейтон, автор газеты The Australian, сообщил, что президенту США Джо Байдену со временем будет сложнее поддерживать мнение о том, что Украина побеждает.
Крейтон отметил, что по мере затягивания конфликта на Украине Байдену будет всё труднее подпитывать образ успеха Киева.
Также, автор газеты указал на ложь американского лидера о том, что Соединённые штаты не будут поставлять танки Киеву и сравнил это с обещанием Байдена не отправлять военных на Украину.
По мнению Крейтона, конфликт на Украине приближает США к «антиутопической конфронтации» с Россией и Китаем.
Ранее обозреватель The Hill Шнайдер заявил, что часть американского народа не желает поддерживать Украину.