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Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Адам Крейтон, автор газеты The Australian, сообщил, что президенту США Джо Байдену со временем будет сложнее поддерживать мнение о том, что Украина побеждает.

Крейтон отметил, что по мере затягивания конфликта на Украине Байдену будет всё труднее подпитывать образ успеха Киева.

Также, автор газеты указал на ложь американского лидера о том, что Соединённые штаты не будут поставлять танки Киеву и сравнил это с обещанием Байдена не отправлять военных на Украину.

По мнению Крейтона, конфликт на Украине приближает США к «антиутопической конфронтации» с Россией и Китаем.

Ранее обозреватель The Hill Шнайдер заявил, что часть американского народа не желает поддерживать Украину.