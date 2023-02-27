Полиция задержала около 200 подростков в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Фото: Canva

Они могут быть членами группировки «ЧВК Рёдан».

Сотрудники полиции и ОМОН задержали группу подростков, которые избивали 14-летнего школьника в Центральном районе Петербурга, сообщает Neva.today.

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, а нападавших пришлось преследовать. В это же время на участников группировки «ЧВК Рёдан» устраивалась облава.

Всего в Северной столице правоохранители задержали около 200 человек в возрасте от 13 до 19 лет. Причину задержания родителям не объяснили. Юношей и девушек ловили на парковке, в подсобном помещении и во время прогулки по ТЦ «Галерея».

Пока все входы и выходы в «Галерею» перекрывались полицией, поступила информация о скоплениях молодежи на платформе станции метро «Площадь Восстания».