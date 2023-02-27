Южно-Уральские рейсы не могут прилететь в Петербург

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Задержка в авиасообщении произошла из-за непогоды.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что аэропорт имени Курчатова в Челябинске был закрыт для очистки взлетно-посадочной полосы. По этой причине задержан рейс с номером 528, который отправлялся в Санкт-Петербург.

«На рейс зарегистрировано 177 пассажиров, из них 10 несовершеннолетних. Маломобильных пассажиров на рейс не зарегистрировано», – указали в прокуратуре.

По информации аэропорта Пулково, самолет отправится в рейс в 09:05 мск и прибудет в Северную столицу через два часа.

Рейс из Петербурга в Челябинск также задержан. Борт 5H 527 был вынужден отправиться на запасной аэродром в Екатеринбурге по причине заснеженной полосы.