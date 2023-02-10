Петербурженки стали получать предложения о работе на треть чаще прежнего

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

10 февраля 2023, 22:14 Елена Соколова

Фото: canva.com

По сравнению с декабрём прошлого года, в январе работодатели стали на 34% чаще приглашать на работу женщин.

За первый месяц года в Санкт-Петербурге женщин стали брать на вакантные места на 34% чаще, если сравнивать количество приёмов на работу с декабрём прошлого года. Исследования провел известный сервис по поиску работы.

Дамы занимают должности в разных сферах — от продаж и туризма до IT, промышленного и сырьевого направлений. Также данные исследования указывают на то, что женщин всё чаще зовут на руководящие посты, этот показатель увеличился на 19%.

Благодаря собранным данным выяснилось, что в транспортных, строительных инвестиционных и IТ-компаниях наблюдается недостаток кадров. На одно вакантное место претендует два-три человека, хотя должно быть, в среднем, шесть-девять соискателей на место. При этом женщины-специалисты требуются и в других областях.

Мужчины тоже стали более востребованными у работодателей, но меньше, чем женщины. В январе 2023-го представителей сильного пола звали на собеседования на 18% чаще, чем в конце 2022-го. А вот должность руководителей мужчинам предлагали почти также часто, как и в прошлом году: показатель увеличился всего на 3%.