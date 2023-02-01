«СКА» намерены взять реванш у «Локомотива»

Матч регулярного чемпионата пройдет 1 февраля в Ледовом дворце.
Петербургский клуб «СКА» 1 февраля намерен взять реванш у ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата по хоккею, который пройдет в Ледовом дворце.
Матч начнется в 18:30 по мск. На сегодняшний день команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в таблице чемпионата. «СКА» набрали 91 очко в нынешнем сезоне. Сегодняшний оппонент из Ярославля, «Локомотив», занимает третье место в строке лидеров. Команде удалось набрать 76 очков.
При этом 27 января «Локомотиву» удалось обыграть «питерских армейцев». Игра тогда закончилась со счетом 1:0. Капитан Дмитрий Яшкин и его команда, учитывая предыдущий опыт, сегодня настроены на победу настроены на победу.