Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

В Петербурге прошло очередное слушание по делу против Олега Белоусова

, 16:41

В Петербурге прошло очередное слушание по делу против Олега Белоусова
Фото: Фрагмент видео на видеохостинге YouTube

Мужчина обвиняется в распространении ложной информации о российской армии и призывах к экстремизму.
Во вторник, 31 января, прошло слушание по делу о призывах к экстремизму и распространении ложной информации о вооруженных силах РФ против Олега Белоусова.
Со стороны обвинителя выступила профессор СПбГУ Алла Тепляшина, которая провела экспертизу деятельности Белоусова в Интернете. Белоусов обвинял президента России в предательстве, а также, по версии следствия, «призывал к уничтожению социальной группы «русские».
Защитником обвиняемого выступил руководитель Гильдии лингвистов-экспертов Игорь Жарков. Он пытался узнать у Тепляшиной что она подразумевала под социальной группой и вместе с адвокатом не понимал, где Белоусов негативно высказывался в адрес ВС РФ. После этого Тепляшина дала ответы на заданные вопросы.
Следующее слушание по делу Олега Белоусова суд назначил на 14 февраля 2023 года.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram