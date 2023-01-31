В Петербурге прошло очередное слушание по делу против Олега Белоусова

Мужчина обвиняется в распространении ложной информации о российской армии и призывах к экстремизму.
Во вторник, 31 января, прошло слушание по делу о призывах к экстремизму и распространении ложной информации о вооруженных силах РФ против Олега Белоусова.
Со стороны обвинителя выступила профессор СПбГУ Алла Тепляшина, которая провела экспертизу деятельности Белоусова в Интернете. Белоусов обвинял президента России в предательстве, а также, по версии следствия, «призывал к уничтожению социальной группы «русские».
Защитником обвиняемого выступил руководитель Гильдии лингвистов-экспертов Игорь Жарков. Он пытался узнать у Тепляшиной что она подразумевала под социальной группой и вместе с адвокатом не понимал, где Белоусов негативно высказывался в адрес ВС РФ. После этого Тепляшина дала ответы на заданные вопросы.
Следующее слушание по делу Олега Белоусова суд назначил на 14 февраля 2023 года.
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