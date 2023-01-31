«Операция спасение селезня»: петербуржцы нырнули в ледяную воду ради помощи птицам

Птицу обнаружили примерзшей на льдине в Обводном канале Северной столицы.
Активисты из службы спасения животных «Кошкиспас» помогли селезню, который примёрз к льдине на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Чтобы вытащить птицу из ледяного плена, нужно было погрузиться в холодную воду. На тот момент температура воздуха на улице ощущалась как -6 градусов.
Спасатель спустился с Таракановского моста в холодную воду. На мужчине было специальное снаряжение, которое позволило быстро опуститься в воду и помочь птице освободиться из ледяных оков.
Оказалось, что к ледяному покрытию примёрз хвост селезня. Когда спасатель приближался к нему, пернатый оторвал хвост ото льда, но не смог уйти. В спасательной службе отметили, что скорее всего у птицы сильно замёрзли лапы.
Сейчас селезень находится в безопасности. Сразу после освобождения его отвезли в тёплое место для восстановления сил.
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