«Операция спасение селезня»: петербуржцы нырнули в ледяную воду ради помощи птицам

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

31 января 2023, 14:56 Елена Соколова

Фото: Canva

Птицу обнаружили примерзшей на льдине в Обводном канале Северной столицы.



Активисты из службы спасения животных «Кошкиспас» помогли селезню, который примёрз к льдине на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Чтобы вытащить птицу из ледяного плена, нужно было погрузиться в холодную воду. На тот момент температура воздуха на улице ощущалась как -6 градусов.



Спасатель спустился с Таракановского моста в холодную воду. На мужчине было специальное снаряжение, которое позволило быстро опуститься в воду и помочь птице освободиться из ледяных оков.



Оказалось, что к ледяному покрытию примёрз хвост селезня. Когда спасатель приближался к нему, пернатый оторвал хвост ото льда, но не смог уйти. В спасательной службе отметили, что скорее всего у птицы сильно замёрзли лапы.



Сейчас селезень находится в безопасности. Сразу после освобождения его отвезли в тёплое место для восстановления сил.