Петербург не откажется от дорожной соли при уборке улиц

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

29 января 2023, 12:19 Елена Соколова

Фото: canva.com

Градоначальник Беглов отметил, что замены антиобледенителя нет во всем мире.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии с жителями города заявил, что коммунальные службы не откажутся от технической соли как основного компонента противогололедной смеси.

«Соль – основной компонент любых смесей против гололеда. Она применяется во всем мире», – указал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что применение антиобледенителя является вопросом безопасности жителей Северной столицы, потому отказаться от него невозможно. Он отметил, что каждая партия реагента проверяется на качество и токсичность.

Также губернатор добавил, что дорожную соль не применяют в парках и садах.