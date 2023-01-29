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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Петербург не откажется от дорожной соли при уборке улиц

, 12:19

Петербург не откажется от дорожной соли при уборке улиц
Фото: canva.com

Градоначальник Беглов отметил, что замены антиобледенителя нет во всем мире.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии с жителями города заявил, что коммунальные службы не откажутся от технической соли как основного компонента противогололедной смеси.
«Соль – основной компонент любых смесей против гололеда. Она применяется во всем мире», – указал Беглов.
Градоначальник подчеркнул, что применение антиобледенителя является вопросом безопасности жителей Северной столицы, потому отказаться от него невозможно. Он отметил, что каждая партия реагента проверяется на качество и токсичность.
Также губернатор добавил, что дорожную соль не применяют в парках и садах.

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