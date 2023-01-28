Сериал о группе «Король и Шут» выйдет в начале марта

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28 января 2023, 19:44

Фото: Фрагмент видео на видеохостинге YouTube

Работу о легендарной группе из Санкт-Петербурга представили в субботу, 28 января, на фестивале Bubble Comic Con.

Сериал о легендарной панк-группе из Санкт-Петербурга «Король и Шут» выйдет на сервисе «КиноПоиск» уже 2 марта. Об этом стало известно от авторов проекта, которые в субботу выступили на фестивале Bubble Comic Con 2023.

Сюжет сериала основан на истории создания петербургской группы «Король и Шут» и жизни фронтмена коллектива Михаила Горшенева. Однако авторы подчёркивают, что это не пересказ истории формирования панк-группы, а так называемая «панк-сказка». В ней даже нашлось место вымышленным персонажам, о которых пели «Король и Шут».

Съёмки проекта проходили в Выборге в прошлом году и завершились в начале ноября. Исполнительным продюсером сериала выступил Дмитрий Нелидов. Он работал, в частности, над фильмами «Каникулы строгого режима» и «Адмиралъ».