В Петербурге возобновляют профосмотры для ветеранов и блокадников

Ранее медосмотры приостановили из-за пандемии коронавируса.
В больницах Петербурга вернут единый день для проведния медосмотров у ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор города Александр Беглов заявил, что поликлиники возобновят профилактический медосмотр и дополнительные обследования у вышеуказанных категорий горожан.
Также он указал на то, что в Госпитале ветеранов войн будет создан сосудистый центр. Пожилые люди смогут пройти там курс лечения и просто отдохнуть в пансионате «Заря», который до прошлого года работал как инфекционный стационар для заболевших коронавирусом.
Что касается социального обслуживания, то указанные выше категории горожан уже могут его получить с 1 января текущего года как на дому, так и в стационарах или полустационарах.
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