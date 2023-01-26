В Петербурге возобновляют профосмотры для ветеранов и блокадников

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

26 января 2023, 11:50 Елена Соколова

Фото: Canva

Ранее медосмотры приостановили из-за пандемии коронавируса.

В больницах Петербурга вернут единый день для проведния медосмотров у ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что поликлиники возобновят профилактический медосмотр и дополнительные обследования у вышеуказанных категорий горожан.

Также он указал на то, что в Госпитале ветеранов войн будет создан сосудистый центр. Пожилые люди смогут пройти там курс лечения и просто отдохнуть в пансионате «Заря», который до прошлого года работал как инфекционный стационар для заболевших коронавирусом.

Что касается социального обслуживания, то указанные выше категории горожан уже могут его получить с 1 января текущего года как на дому, так и в стационарах или полустационарах.