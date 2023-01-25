Особняк Слепцова в Петербурге продают за миллиард рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

25 января 2023, 20:07

Фото: скриншот с сайта youtube.com

Здание является памятником архитектуры регионального значения.

Особняк Слепцова, который находится на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, продаётся за 1,2 миллиарда рублей. Нынешний владелец купил здание всего год назад. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Площадь здания — около 2,6 тысяч квадратных метров. Сейчас в особняке Слепцова открыто креативное пространство. Там работают кафе и магазины, а также гостиница и салон красоты.

Отмечается, что за год владения зданием собственник отремонтировал фасад.

В начале нулевых шли ожесточенные споры о праве купить особняк, было возбуждено уголовное дело. После, с 2019 по 2022 годы, им владела компания "Транспортные системы". Сейчас особняком Слепцова владеет ООО «Ошер».

По информации журналистов, решение о продаже здания было принято акционерами совместно.

Особняк Слепцова располагается на Большой Конюшенной улице, дом 9. Здание построили более двухсот лет назад — в первой трети ХIХ века. В нём жил инженер Николай Путилов, он был одним из создателей Обуховского и Путиловского заводов, а также построил коммерческий порт и Московский канал. В начале прошлого века его владельцем стал капитан гвардии Василий Слепцов. По его поручению на здании появились дворовые флигели и проёмы для витрин.

Кроме того, здание уникально тем, что на нём осталось свидетельство наводнения 1924 года, когда вода достигла рекордных значений. На цоколе особняка была сделана специальная отметка.