Вниманию петербуржцев: на ЗСД повышают стоимость за проезд по транспондерам

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 января 2023, 15:46

Источник: nch-spb.com

Стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой не меняется.

В Санкт-Петербурге с 1 февраля текущего года изменяются тарифы для пользователей транспондеров на Западном скоростном диаметре. Об этом передаёт пресс-служба компании «Магистраль северной столицы».

Изменения коснутся скидок на проезд при использовании транспондеров - в среднем они будут снижены с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом.

В пресс-службе подчеркнули, что Базовый тариф «Транспондер» даже при таких условиях останется наиболее привлекательным для пользователей электронных устройств.