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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Вниманию петербуржцев: на ЗСД повышают стоимость за проезд по транспондерам

, 15:46

Вниманию петербуржцев: на ЗСД повышают стоимость за проезд по транспондерам
Источник: nch-spb.com

Стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой не меняется.

В Санкт-Петербурге с 1 февраля текущего года изменяются тарифы для пользователей транспондеров на Западном скоростном диаметре. Об этом передаёт пресс-служба компании «Магистраль северной столицы».

Изменения коснутся скидок на проезд при использовании транспондеров - в среднем они будут снижены с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом.

В пресс-службе подчеркнули, что Базовый тариф «Транспондер» даже при таких условиях останется наиболее привлекательным для пользователей электронных устройств.

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