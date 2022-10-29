Визажист Захар Гринов: Как осенью сохранить кожу лица прекрасной

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29 октября 2022, 19:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: визажист Захар Гринов

Осень, конечно, прекрасное время года со своим буйством красок, но как сохранить в это время года свою кожу свежей и здоровой? Какими секретами стоит воспользоваться? За помощью мы обратились к известному российскому визажисту Захару Гринову – мужчина, который знает о женщине все!



- Захар, уход, например, летом, серьезно отличается от ухода за кожей лица осенью?



- Отличается! Если главное правило летом – увлажнение кожи лица, то зимой – питание! Это совершенно не означает, что от увлажнения стоит отказаться, но обратить внимание на питание кожи – самый раз! Дело в том, что кожа лица, как и весь наш организм перестраивается от летней жары к прохладе… Осень, я бы назвал, межсезонье, потому что скоро наступят несколько месяцев зимы, и мы должны быть готовы к этому.



- А какие типичные проблемы с кожей лица возникают осенью?



- Сухость, обезвоженность, витаминов не хватает, шершавость, повышенная чувствительность и много еще неприятных моментов…



- И как ухаживать за кожей лица осенью?



- Прежде всего следует отказаться от косметических средств, которые содержат спирт! Это недопустимо осенью. После снятия макияжа, например, лучше использовать муссы, пенку и другие нежные средства. Еще я бы настоятельно рекомендовал хоть раз в неделю проводить процедуру «отшелушивание» - да! Но делать это следует осторожно и деликатно, используя мягкие скрабы. А если кожа у дамы «жирная», то не грех и воспользоваться курсом пилингов. Но главное помнить – на косметическом столике дамы осенью должны быть крема «легкого состава», например, молочко, муссы… И конечно крема, которых основа – витамины!



- Захар, а если кожа сухая, а осенью с этим проблема, то, что рекомендуешь?



- Я бы рекомендовал таким дамам подобрать средства с натуральными маслами. Прекрасно защищают кожу от сухости. Но главное, что следует знать дамам осенью – используйте, дорогие мои, крема с ретинолом, гидрохиноном, глюконолактоном! Разумеется, каждая женщина имеет свой тип кожи, но зачем же тогда существуют специалисты? Мы всегда готовы помочь.



- Захар, вот и помоги, хотя бы теоретически, на какую косметику обратить внимание?



- Я поклонник российского косметического бренда ARAVIA. У них очень удачная осенняя линия! Я обратил внимание на чудный крем с ретинолом и комплексом масел, которые убирают превосходно морщины! Можно использовать эти крема и для зоны декольте! Почему эти средства бренда ARAVIA так действенны? Потому что способствуют активному синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Это просто спасение, например, для зрелой кожи! И еще одно средства от бренда ARAVIA, я поклонник этого чуда, пилинг для сияния кожи на основе феруловой, яблочной и лимонной кислот! Потрясающий эффект упругости кожи, повышается тонус! Лицо, как у младенца! Рекомендую попробовать прожить осень с брендом ARAVIA.



- Благодарю.



А наша редакция «АН» поздравляет с очередной победой российский бренд ARAVIA на конкурсе «Моя косметика».

В этом году команда ARAVIA взяли “золото” и стали лауреатами престижной профессиональной премии на лучшую парфюмерно-косметическую продукцию российского производства – “Моя косметика”. Это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее представителей косметического бизнеса, производителей косметики, бьюти-блогеров, журналистов и покупателей.





Номинанты проходили сложнейший отбор, от предоставления документов о качестве и соответствии стандартам до слепого тестирования и оценки экспертным жюри – членами Национального общества косметических химиков. Продукты оценивались по органолептическим свойствам (цвету, запаху, консистенции и внешнему виду), упаковке, концепции, позиционированию, потребительским свойствам и качеству.





ПОБЕДИТЕЛИ:



Номинировали 5 средств от брендов ARAVIA Professional, ARAVIA laboratories и ARAVIA Organic и каждое получило награду!





ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации “ANTI-POLLUTION–Средства для защиты от негативного влияния окружающей среды”: Сыворотка с антиоксидантами Antioxidant Serum, ARAVIA Professional.



ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации “Маски для лица и шеи”: Ночная восстанавливающая маска Night Repair Sleeping Mask, ARAVIA Laboratories.



ЛАУРЕАТ в номинации “Средства ANTI-AGE для ухода за кожей лица”: Крем-лифтинг с нативным коллагеном Collagen Expert Cream, ARAVIA Professional.



ЛАУРЕАТ в номинации “Средства по уходу за волосами”: Маска разогревающая для роста волос Pre-Wash Grow Mask, ARAVIA Professional. Также маска стала победителем интернет-голосования.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!