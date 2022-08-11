О «Патриоте» замолвите слово: чем прославилась Медиагруппа

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11 августа 2022, 18:17

Более сотни постов в Телеграм-каналах и десятки новостей в СМИ – на отсутствие информационного внимания задержанные сотрудники ряда изданий и пабликов пожаловаться не могут. Коллеги из других изданий пристально изучают биографии и места работы арестованных. Особое внимание за последние дни на себе испытала Медиагруппа «Патриот», в которую входит Федеральное агентство новостей – аббревиатура ФАН, «Народные новости», «Невские новости» и ряд других сайтов. Именно СМИ из Медиагруппы мелькают в новостях с завидной регулярностью. Впрочем, к такому вниманию со стороны коллег сотрудникам редакций привыкать не приходится. Вспомним, чем прославилось ведущее издание Медиагруппы - Федеральное агентство новостей, и какие публикации вызывали информационную волну на лентах и страницах российских СМИ.

Что случилось?

Поздним вечером 9 августа в Телеграм-каналах появились первые сообщения о том, что задержаны трое администраторов одного из пабликов. Чуть позже их ряды пополнили журналист, пиарщик и медиатехнолог. По версии следствия, они организовали некую схему, за счет которой получали деньги от крупных корпораций (пока известно об одном «пострадавшем»). Потенциальному клиенту предлагалось заплатить за то, чтобы невыгодная для него информация не публиковалась. В среду, 10 августа, накал увеличился: СМИ и Телеграм-каналы начали изучать биографию задержанных, писать запросы в места их работы, следить за малейшими поворотами в деле.

Оказалось, что подозреваемые сотрудничали с такими средствами массовой информации, как «Известия», «Коммерсант» и Федеральное агентство новостей, и владели сетью Телеграм-каналов по экономической тематике.

О чем спрашивают ФАН и Медиагруппу «Патриот»?

Федеральное агентство новостей в деле фигурирует косвенно – ровно в той же степени, что и «Известия», и «Коммерсант», – однако на нем сосредоточено гораздо больше внимания. Как нам стало известно, ежедневно на адрес редакции поступает десятки запросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Примерно такое же количество приходит на почту Медиагруппы «Патриот», в которую входит ФАН. Не жалуется на отсутствие внимания по этой ситуации и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который возглавляет попечительский совет медиагруппы.

Основная тема запросов: идет ли сотрудничество со следствием, будут ли усилены меры внутреннего контроля за сотрудниками, проходили ли обыски в редакции и так далее. Ответы на все вопросы примерно одинаковы: если правоохранительным органам потребуется – готовы сотрудничать, меры безопасности в агентстве и медиагруппе на высоком уровне, обысков не было. Более того, вечером в среду глава попечительного совета Медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин вообще предложил создать механизм общественного контроля за работниками СМИ.

«То есть своего рода общественный контроль за чистоплотностью журналистики», – сказал Евгений Пригожин.

Предприниматель напомнил, что в 2011-2012 годах он создал «Газету о газетах», которая как раз и занималась общественным контролем за деятельностью СМИ.

«Газета о газетах» заработала в то время, когда журналисты из прогосударственных и прооппозиционных СМИ подсели на «левые» заработки. И задачей ее было вытащить на белый свет и расчленить этих негодяев», – цитирует в своем аккаунте слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд» (ее владельцем и является Евгений Пригожин).

Как нам стало известно, инициативу подхватил и глава Медиагруппы Николай Столярчук, предложив общественности присылать на почту «Патриота» свои предложения о том, как создать работающий инструмент контроля за СМИ и вернуть уважение к профессии журналиста. Инициатива только прозвучала и чем она закончится – пока неизвестно. Хотя о необходимости нового «Кодекса этики современного журналиста» говорилось неоднократно.

Чем известно ФАН?

Впервые о Федеральном агентстве новостей заговорили в марте 2017 года после расследования РБК. Поводом стало как раз объединение нескольких петербургских СМИ в одну Медиагруппу «Патриот». В 2017 году ее аудитория составила более 35 млн человек в месяц. За последние годы количество читателей подросло и теперь их около 50 млн.

ФАН только за пять лет инициировал несколько громких расследований Среди них – материал о том, куда тратит «донаты» Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом), публикация о зарубежной недвижимости и источниках благосостояния лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, о том, как на митингах оппозиции распространяли наркотики и многое другое. Каждый материал получает широкий общественный резонанс. Вспомним, чем прославилось агентство.

Дело о недвижимости Муратова.

Строго говоря, расследований было несколько. Первое обнародовало стоимость публикации заказного материала в «Новой газете». Ни много ни мало, но за то, чтобы увидеть свою статью в бывшем оплоте либерализма, по данным журналистов ФАН, нужно было заплатить 2 млн рублей.

При этом деньги поступали непосредственно на счет главного редактора, минуя кассу СМИ. И именно Муратов являлся главным бенефициаром от продажи газетных полос.

Благодаря такой деятельности Нобелевского лауреата его семья могла существенно обогатиться. Причем, здесь выгодоприобретателем является гражданская жена Муратова – Ирина Столярова. Можно было бы усомниться в связи между этими двумя людьми, ведь официального брака между Муратовым и Столяровой на момент выхода расследования зарегистрировано не было (сейчас, впрочем, подобная информация тоже не просматривается), но вывод напрашивался. На одной жилплощади с Ириной Столяровой прописана Анна Дмитриевна Муратова, младшая дочь известного журналиста.

Итак, чем могла похвастаться чета Муратовых? В совокупности, на Ирину Столярову в Москве зарегистрировано имущества на 350 млн рублей. Это квартира, площадью 252 кв. метра, два машиноместа стоимостью по 5 млн рублей за каждое, пять земельных участков в Московской области, на одном из которых размещался дом площадью 650 кв. м. Общая стоимость недвижимости, находящаяся или находившаяся в собственности у Ирины Столяровой, составляет примерно 350 млн рублей. В свою очередь, имущество Дмитрия Муратова выглядит намного скромнее. Главред «Новой» имеет жилой дом в Косовке. Это имущество оценивается в 5 млн рублей. С 2008 года Муратов владеет 1/3 долей квартиры на улице Мневники.

Кроме того, журналисты ФАН выяснили, что на момент выхода расследования младшая дочь Муратова Анна училась на кафедре журналистики в New York University College (CAS). Среднее образование младшая дочь Муратова получила также за рубежом – в престижном Оксфорде. Что логично, стоимость такого прекрасного обучения крайне немала – Дмитрию Муратову приходилось тратить примерно 5 млн рублей в год. Однако официальная заработная плата главного редактора «Новой газеты» не настолько велика, чтобы позволить себе легально оплачивать все расходы и обзавестись таким имуществом. Впрочем, для многих отечественных журналистов, преимущественно либерального толка, Дмитрий Муратов оставался образом профессионализма и неподкупности, несмотря на невольно возникающие вопросы об источниках появления богатства.

Дело о наркотической оппозиции.

Петербург, как известно, колыбель революции. Потому оппозиционные партии особенно любят этот город. Вероятно, в том, чтобы пройти с транспарантами по Невскому – шик особый. Однако, когда такие шествия проводятся при затуманивании мозгов посредством особых веществ – возникает много вопросов к честности организаторов митингов. Именно распространению сомнительных препаратов на митинге петербургской оппозиции было посвящено расследование ФАН 2019 года. Впрочем, на эту тему было не одно расследование и объединяла их одна фигура – Максим Резник, на тот момент депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Никогда такого не видел на Первое мая, но вот посчастливилось, так сказать, стать свидетелем. Люди явно готовились к провокациям, была какая-то установка, что будет какая-то конфронтация с полицией, может быть даже драки, задержания и говорилось, что обязательно, если будет какая-то стычка, просто падайте прямо на землю и обязательно следите, чтобы это видели журналисты, чтобы они это засняли. Я, как только такое услышал, сразу отошел в сторонку, простите, не входило в мои планы быть задержанным полицией. Дальше что я видел.

Какие-то группы людей передавали друг другу пакеты, там что-то побрякивало, может быть алкоголь, может быть не алкоголь, не знаю. И самое интересное — передавали друг другу какие-то таблетки, вряд ли это были витаминки, ну, это уж на совести самих ребят. И вот эти группы людей, которые отпочковались друг от друга, ими руководил или координировал, как правило, либо Резник, либо Пивоваров, либо какие-то еще ребята, ну, явно из политической тусовки Петербурга. Не знаю, очень сомнительное мероприятие, на мой взгляд», — приводят журналисты ФАН в своем расследовании слова одного из очевидцев.

Кстати, ранее Федеральное агентство новостей вскрыло факт употребления Максимом Резником марихуаны. За что последний и отправился под суд, а после – под домашний арест.

Дело о заграничных вояжах Любови Соболь*.

Это расследование уже 2021 года. Тогда признанная СМИ-иноагентом Любовь Соболь* не смогла оплатить штрафы, наложенные на нее различными судами. Сумма составила 34 864 859,84 рублей. Однако такое пренебрежение российской Фемидой не помешало госпоже Соболь* активно кататься по заграницам. За три года (2018, 2019 и 2021 – так как в 2020 все поездки были под запретом) девушка объехала почти весь мир. Например, маршрут «оппозиционерки» в 2019 году выглядел следующим образом:

Январь – Арабские Эмираты, март – Франция (Париж), май – Кипр (Ларнака), май – Узбекистан (Бухара), июнь – Германия (Кельн, но тут, возможно, и по заданию босса), сентябрь – опять Германия (Франкфурт-на-Майне), октябрь – Италия (Тревизо, когда всех сторонников посадили, она решила отдохнуть), декабрь – Прага. В 2018 году поездок тоже было немало: Бергамо, Анталия, Кутаиси, Вильнюс, Рим, Ларнака, Ираклион, Барселона, Лозанна.

Кроме того, Любовь Соболь* неоднократно становилась героиней расследований ФАН. Публикации касались предполагаемой причастности ее бизнес-партнера по общественной организации «Контроль» Андрея Мищенкова к сомнительным схемам при монтаже детских площадок в Москве и Московской области. Активистку уличили в том, что она якобы «закрывает глаза» на сомнительную деятельность своего коллеги. Также девушка попалась на замалчивании информации о махинациях своего отца. Суммы махинаций при этом звучали существенные – ни много ни мало – 57 млрд рублей. Когда ее напрямую спрашивали об имеющихся фактах, оппозиционерка отвечала в стиле: «я ничего в этом не понимаю, это бухгалтерия».

Сотрудничество «Патриота» с правоохранительными органами РФ.

Благодаря содействию правоохранительным органам, а также информационному сопровождению, удалось добиться пресечения деятельности деструктивных, а подчас и шпионских организаций, таких как «Важные истории»** и «Биллингкэт»**, которые во многом благодаря расследованиям изданий Медиагруппы «Патриот» сначала были признаны иностранными агентами, а позже и включены в реестр нежелательных организаций.

Кроме того, ФАН первым из СМИ опубликовал подробный рассказ о вредоносной деятельности «Проекта Медиа»** и его руководителя Романа Баданина*. Материал заинтересовал силовые структуры, что позже вылилось в признание «Проекта Медиа»** нежелательной организацией, а сам Баданин* и ряд сотрудников организации были признаны иностранными агентами и спешно покинули территорию России.

Осенью прошлого года Федеральное агентство новостей опубликовало целую серию текстов об НКО из Германии, которые годами вели вербовочную деятельность на территории РФ. Вся информация была передана силовым структурам. На сегодняшний день деятельность немецких НКО на территории РФ запрещена.

Медиагруппа «Патриот» ведет активную деятельность и по улучшению законодательной базы РФ. На базе пресс-центра «Патриота» на постоянной основе проходят пресс-конференции с участием лидеров мнения, в числе которых и депутаты Государственной Думы РФ.

Сотрудники юридического департамента Медиагруппы присылали свои предложения депутатам ГД РФ в части изменения законов в сфере иностранных агентов и нежелательных организаций. Отметим, сотрудники Медиагруппы «Патриот» знают всю подноготную работу журналисткой деятельности и это позволило делиться практическими навыками с сотрудниками силовых структур.

Все это привело к усилению законодательства РФ в области деструктивной работы прозападных НКО, СМИ и организаций, которые вели широкомасштабную подрывную деятельность против конституционного строя России.

Вместо выводов.

Чем же занимались задержанные владельцы сети Телеграм-каналов, журналисты, медиатехнологи и пиарщики – разбирается следствие, которому предстоит дать ответ на вопрос: а было ли предполагаемое мошенничество или за делом стоит что-то иное.

Пока же вспомним, что в 2018 году Федеральное агентство новостей и еще часть СМИ Медиагруппы попало под санкции США. Причина: Минюст посчитал, что журналисты этих редакций оказали влияние на заокеанские выборы в 2016 году.

*признаны СМИ-иноагентом

** признана нежелательной организацией на территории РФ