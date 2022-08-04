На должность премьер-министра Латвии выдвигают представителя ЛГБТ

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4 августа 2022, 20:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии грядут выборы в парламент. Очередная "головная боль" для большинства латвийцев - кто же "придет" к власти?

То, что сегодня у власти правящие националы - секрета нет. То, что практический весь МИД Латвии состоит из представителей ЛГБТ - секрета для латвийцев нет. Да и сам министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич гордится своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. А, если "пройтись" в период балтийского прайда по центральной улице Риги, то можно заметить и действующего мэра столицы Латвии г-на Стакиса, экс-главу МВД г-жу Голубеву, и, конечно, министра здравоохранения г-на Павлютса, у которого недавно "народился" ребенок, но это не мешает ему участвовать в подобных мероприятиях.

Видимо, представители ЛГБТ Латвии "высшего сословия" решили, что их представители непременно должны занимать самые хлебные посты, например, должность премьер-министра Латвии! И никак не меньше!

Латвийская партия "Развитие.За" решила выдвинуть на пост премьер-министра Марию Голубеву, экс-министра МВД! Да уж, смелый шаг!

Можно было сколько угодно удивляться, но на это же место выдвинули и второго кандидата от этой партии - нынешнего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса!

То, что г-н Пабрикс опытный политик - можно согласиться, но то, что он в нынешнем составе правительства - плохо, потому как за всю историю существования Латвии, такого позорного парламента в Латвии не было! И, кстати, такого национализма с нищетой!

Но, г-н Пабрикс даже не думает о нынешнем состоянии латвийцев, а полон идей: "У нового правительства не будет времени на обкатку, нужно кризисные вопросы решать с первого дня!"

Что решало правительство до сегодняшнего дня - не совсем ясно для многих латвийцев, но г-ну Пабриксу видней...

А вот кандидатура представителя ЛГБТ Марии Голубевой... несколько удивила жителей Латвии, так как она подала в отставку после скандала на 9 мая - коллеги из правительства обвинили ее в том, что она плохо справилась с вопросами безопасности на День Победы... Латвийцы не понимают, что значит "плохо"... Я предполагаю, что сам поход людей к памятнику Освободителям Риги - преступление по версии националистов, а г-жа Голубева должна была не допустить такого наплыва людей к мемориалу. Теперь же мнение изменилось: "Мария Голубева воплощает в жизнь гражданские ценности нации!"

Святые Угодники! Какие ценности? Мария Голубева ратовала за официальные браки среди представителей однополых пар, за то, чтобы дети сами выбирали себе "пол", продвигала с упором мысли, желания ЛГБТ-сообщества!

Вот они латвийские ценности!!! Открытым текстом!

Мне вчера написала моя подруга-депутат Сейма Рамона Петравича... На русском языке! Дословно передаю текст: "Голубева за премьер? Может, на русском есть слово, как назвать это? У меня нет слова?!"

Все свое удивление, возмущение г-жа Петравича передала в смс... А потом последовали комментарии по телефону:

"Как это возможно? Какие ценности? О каком профессионализме мы говорим? Сложно прогнозировать будущее Латвии, если представители ЛГБТ займут правящие должности... Голубева не справилась с постом министра, а как с должностью премьера справится? Что будет с Латвией? Мы вновь выходим на митинг за традиционную семью, вновь начинаем сбор подписей за традиционные отношения! Кто-то должен сделать это! Должен ради наших детей и будущего".

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