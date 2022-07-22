Скоропостижно скончался бизнесмен Александр Капков

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2022, 13:30

Сегодня стало известно о том, что безвременно ушел из жизни предприниматель Александр Капков.



Александр Капков был одним из ведущих столичных бизнесменов занимающихся предоставлением услуг телефонной связи. В этой сфере он проработал не один десяток лет. Близкие, коллеги и партнёры предпринимателя вспоминают о нем, как о неравнодушном, отзывчивом и жизнерадостном человеке, готовом всегда прийти на помощь.

Коллектив редакции "Аргументы недели" выражает искренние соболезнования его семье, супруге покойного и его дочери Кристине.