Скоропостижно скончался бизнесмен Александр Капков

Сегодня стало известно о том, что безвременно ушел из жизни предприниматель Александр Капков.
Александр Капков был одним из ведущих столичных бизнесменов занимающихся предоставлением услуг телефонной связи. В этой сфере он проработал не один десяток лет. Близкие, коллеги и партнёры предпринимателя вспоминают о нем, как о неравнодушном, отзывчивом и жизнерадостном человеке, готовом всегда прийти на помощь.
Коллектив редакции "Аргументы недели" выражает искренние соболезнования его семье, супруге покойного и его дочери Кристине.