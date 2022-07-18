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Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления украинских СМИ о его аресте

, 12:33 Источник: РИА Новости

Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления украинских СМИ о его аресте
Эдуард Басурин, фото: James Sprankle/dpa, globallookpress.com

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что новость в украинских СМИ о его аресте не соответствует действительности. 

В эфире «Первого канала» Басурин опроверг информацию, поступившую от украинских СМИ, об аресте представителя НМ ДНР.  

«Браслетов у меня на руках нет, живу в Донецке, воюю в Донецке и буду дальше жить в Донецке, потому что это моя земля», — заявил Басурин.

Ранее спикер Народной Милиции ДНР Басурин заявил, что поставки оружия Украине приводят к большим жертвам среди гражданского населения и отодвигают сроки завершения специальной операции.

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