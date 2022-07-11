Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, что нельзя забывать о правилах безопасности во время отдыха

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил, что нельзя забывать о правилах безопасности во время отдыха. Об этом он сообщил в интервью RT.
Щетинин считает, что ответственно готовиться нужно к любому виду отдыха: походу в горы или лес, сплаву по реке и даже купанию в море.
Так, перед турпоходом рекомендуется продумать маршрут, встать на учёт в МЧС и отчитаться о своём местоположении родственникам и друзьям.
Тем, кто собирается отдыхать на водоемах, он советует купаться в специально оборудованных местах и следить за наличием спасательного поста.
Подготовка для горного похода является самой основательной. Эксперт рекомендует обращаться к этому виду отдыха только хорошо подготовленным людям или профессионалам. Туристам также потребуется экипировка и четко продуманный маршрут.
Основным общим элементом для всех видов отдыха является аптечка.
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