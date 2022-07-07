От «Медиатехнолога» к «Медиастанции»: почему известный политконсультант переключился на другой проект?

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7 июля 2022, 23:10 Источник: Дмитрий Кирьян

“Мы создали уникальный тренд на политическом поле России запустив телеграм-канал, рассказывающий о закулисье политжизни России”, - так прокомментировал свой уход из одного из самых популярных ТГ-каналов “Медиатехнолог” Дмитрий Кирьян.

В 2016 году политконсультант и МЕДИАМЕНЕДЖЕР создал проект о политической жизни страны. За шесть лет ежедневной работы в канале было опубликовано несколько тысяч статей и заметок на околополитические темы страны.

Так одной остросоциальных тем стал пост в ноябре 2017 года про трехлетнего сироту, которого хотели выселить чиновники города Шадринска Курганской области из муниципальной квартиры в нарушение всех законов.

Только после огласки этого случая журналисты заинтересовались темой и удалось отстоять квартиру для ребенка. А после “Медиатехнолог” провел большое расследование и выяснил, что это была большая и сложная схема региональных чиновников по отъему государственных квартир у детей сирот.

Именно такие темы стали интересны более чем 130 тысячам читателей канала.

«Я считаю, что эта веха моей жизни закончена и надо двигаться дальше, к новым свершениям и ставить гораздо более амбициозные цели. Внутри проекта сформирована достойная команда, поэтому я уверен, что проект и дальше будет развиваться уже без моего непосредственного участия», — рассказал Дмитрий Кирьян.

Но на этом создатель “Медиатехнолога” Дмитрий Кирьян решил поставить точку в проекте и переключиться на другие перспективные направления, так Кирьян сейчас активно развивает новый канал "Медистанция", в котором журналисты рассказывают о внутренней кухне российских и мировых СМИ, о том, как и почему пишутся те или иные новости, а также иногда иронизируют над коллегами.