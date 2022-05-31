«Псевдокоммунист» Алексей Павлов и его сомнительная тушенка в эпицентре правоохранительных и налоговых органов

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2022, 09:02

В распоряжении редакции оказались документы, согласно которым прокуратура Смоленской области направила требование руководителю СУ СК России по Смоленской области об устранении нарушений федерального законодательства и активизации предварительного следствия по группе уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главы МО «Гагаринский район» Смоленской области Журавлева Р.В., воспитанника и надежного помощника «псевдокоммуниста» Павлова.

Непосредственное руководство деятельностью Журавлева Павлов А. Г. осуществлял практически ежедневно, получая по электронной почте доклады о деятельности своего подопечного, в том числе о работе ООО «Спецпроект регион», в штате которой числились члены семьи Павлова. А главу МО «Вяземский район» Смоленской области Инну Васильевну Демидову Алексей Павлов потихонечку, но верно ведет по пути Романа Журавлева. На днях прокуратурой Смоленской области внесено представление об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства; в Вяземский районный суд в порядке ст. 39 КАС РФ направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации МО «Вяземский район» незаконным. При этом все это бездействие со стороны администрации Вяземского района вызвано только одним – не допустить требования о взыскании денежных средств за пользование земельным участком в центре Вязьмы (улица Репина, 16) в адрес компаний, подконтрольных Алексею Павлову. По предварительным подсчетам, сумма неплатежей в бюджет за 20 с лишним лет Вяземского района уже давно превысила 150 млн рублей и превышает половину бюджета Вяземского района. То есть «псевдокоммунист», судя по всему, тащит из родной вяземской корзины, при этом позиционирует себя как защитника интересов Вязьмы и его жителей. Формируется занимательный образ. Обращаясь к жителям Вяземского района, мы так и не получили никакой вразумительной информации о его успехах. А вот сведения о тушенке сомнительного качества, странных манипуляциях с перекрытием для жителей Вязьмы доступа к памятнику воинам-освободителям и организации опасного для жителей Вязьмы производства в центре города – сполна.

К нам поступили документы налоговых органов Смоленской области о начале полномасштабной проверки предприятий Павлова ООО «Заславль», ООО «Инвент Холдинг Ко», ООО «Вязьмамясопродукт», ООО «Опттрейд». ФНС номер 2 по Смоленской области насчитала Павлову А. Г. и его партнерам недоимку на 13,5 млн рублей. Объем претензий налоговых органов продолжает возрастать.

Однако вместо того чтобы платить в родной смоленский бюджет денежные средства, Алексей Павлов и его партнёр Георгий Абегян спешат обанкротить свою управляющую компанию ООО «Опттрейд», подконтрольную родственникам Георгия Абегяна. Создав новую структуру в Тверской области, Алексей Павлов и Георгий Абегян лишают родной Смоленский бюджет денежных средств.

Очень интересно, что думает руководитель ФНС по Смоленской области Рыбалко Татьяна Анатольевна относительно потерь областного бюджета и обращалась ли она в правоохранительные органы самостоятельно? Или она ожидает, пока прокуратура Смоленской области обратит на это внимание?

Крайне занимательно, кто понесет ответственность за неуплату налогов в размере, превысившим уже сотню миллионов рублей? Своевременно ли налоговые органы выявляли факты неуплаты налогов ранее в структурах «псевдокоммуниста», кто мешал этой работе? Эти и другие моменты мы намерены выяснить в ходе журналистского расследования.

P.S. Есть информация, что продукция ООО «Вязьмамясопродукт» была отправлена в качестве гуманитарной помощи. Об этом мы планируем рассказать в одной из наших следующих публикаций.