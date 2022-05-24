Слуцкий заявил, что будет искать возможности для защиты Вадима Шишимарина, приговоренного Украиной к пожизненному заключению

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24 мая 2022, 16:04 Источник: Telegram

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, Russian State Duma/globallook.com

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий пообещал внимательно следить за судьбой российского военнослужащего Вадима Шишимарина, которого суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению, и искать возможности для его защиты.

По мнению Слуцкого, дело Шишимарина было подготовлено «на коленке».

«Признание, на основе которого был вынесен приговор, лично у меня вызывает массу вопросов, учитывая факты применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине. Этому есть многочисленные свидетельства», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Парламентарий пообещал, что даже в условиях «украинского правового беспредела» ЛДПР будет искать возможность защитить осужденного военнослужащего.

«Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата!», - написал он.

23 мая Соломенский суд Киева приговорил Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Ему вменили в вину убийство мирного гражданина Украины.