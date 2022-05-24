Слуцкий заявил, что будет искать возможности для защиты Вадима Шишимарина, приговоренного Украиной к пожизненному заключению

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий пообещал внимательно следить за судьбой российского военнослужащего Вадима Шишимарина, которого суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению, и искать возможности для его защиты.
По мнению Слуцкого, дело Шишимарина было подготовлено «на коленке».
«Признание, на основе которого был вынесен приговор, лично у меня вызывает массу вопросов, учитывая факты применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине. Этому есть многочисленные свидетельства», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Парламентарий пообещал, что даже в условиях «украинского правового беспредела» ЛДПР будет искать возможность защитить осужденного военнослужащего.
«Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата!», - написал он.
23 мая Соломенский суд Киева приговорил Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Ему вменили в вину убийство мирного гражданина Украины.