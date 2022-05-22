КПРФ на Красной площади в Москве приняла в пионеры пять тысяч школьников

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22 мая 2022, 12:34 Источник: РИА Новости

vk.com/gennadiy_zyuganov

КПРФ в воскресенье, 22 мая, на торжественной церемонии на Красной площади в Москве приняла в пионеры пять тысяч школьников. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов накануне анонсировал Всероссийский пионерский Сбор и торжественный прием юных ленинцев в пионеры.

Он сообщал, что планируется ярко и дружно отпраздновать 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.

Клятву верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу на главной площади страны дали пионерские дружины школьников из Москвы, Московской области и регионов Центрального Федерального округа.

Сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что Геннадий Зюганов и депутаты Госдумы, ветераны КПРФ, комсомола, войны и труда повязали алые галстуки пионерам, поздравили их и дали напутствия.

В России создадут новую единую молодежную общественную организацию.