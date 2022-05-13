У заместителя главы ФНС телефонные мошенники похитили больше миллиона рублей

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13 мая 2022, 10:33 Источник: ТАСС

Фото с сайта Федеральной налоговой службы РФ.

Телефонные мошенники, назвавшиеся сотрудниками банка, похитили более миллиона рублей у замглавы Федеральной налоговой службы РФ Светланы Бондарчук, сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, заместитель руководителя ФНС обратилась с заявлением в полицию, в котором рассказала о том, что перевела мошенникам в общей сложности 1,2 миллиона рублей. В начале апреля ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности Сбербанка и Центробанка, которые сообщили, что ее вклады могут подвергнуться несанкционированным транзакциям. В целях защиты сбережений ей было предложено перевести деньги на «безопасные» счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что балерина из Большого театра перевела телефонным мошенникам более 1 млн рублей.