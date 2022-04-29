Строительство метротрама в Челябинске будет продолжено

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

29 апреля 2022, 14:35 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

О том, что реализацию проекта не остановят из-за санкций, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что найдены решения по вопросу.

«Транспортная инфраструктура — кровеносная система экономики, и проекты в этой сфере сегодня можно называть еще одной антикризисной мерой», – добавил полпред.

Эта новость обрадовала челябинцев. Заместитель главного редактора сетевого издания «Полит 74» Наталья Окорокова напомнила, что со строительством метротрама связаны многие позиции масштабной транспортной реформы, которая проводится в Челябинске. «Планировалось, что метротрам даст городу новые рабочие места, привлечен федеральные средства, даст новый импульс к развитию», – прокомментировала Наталья Окорокова.

«Многие челябинцы, с которыми мне довелось пообщаться в последнее время, воспринимают работы по продолжению строительства метротрама с вводом в строй ее подземной части в центре города, но я считаю, что развитие этого вида транспорта надо рассматривать более глобально – это и закупка современных вагонов, и обособление трамвайных путей по всему мегаполису и строительство новых, комфортабельных не только подземных остановок. И очень хорошо, что все эти начинания будут продолжать», – рассказал заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницин.